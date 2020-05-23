Илон Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США

Основатель компаний Tesla и Space X ИлонМаск заявил, что статистика по коронавирусу в США не соответствует действительности. Об этом сообщает Bloomberg Businessweek.

По его мнению, данные по коронавирусу не соответствуют действительности, начиная с середины апреля.

Предприниматель отметил, что в статистику выявленных случаев заболевания стали вноситься те, у кого были выявлены симптомы инфекции, а не подтверждено заболевание через тестирование.

«Статистика стала липовой, вероятно, где-то в середине апреля. Симптомов, схожих с COVID, около сотни», — добавил Маск.

Он также подчеркнул, что тяжелых случаев заболевания не было выявлено среди сотрудников Space X. (ТАСС)

| 2020-05-23T02:05:26+04:00 23 мая 2020, 08:29|12345 (Пока оценок нет)
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