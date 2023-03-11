Американский миллиардер Илон Маск допустил покупку банка Silicon Valley Bank (SVB) — одного из крупнейших разорившихся банков за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. Об этом бизнесмен написал в Twitter.

«Я открыт для этой идеи», — ответил Маск пользователю соцсети, предложившему миллиардеру купить SVB и сделать его электронным банком.

О банкротстве Silicon Valley Bank сообщалось ранее в субботу, 11 марта. Обанкротившийся банк находился на 16-м месте по величине среди банков Соединенных Штатов и был одним из самых узнаваемых кредиторов в отрасли технологических стартапов.