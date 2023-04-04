«Большое спасибо, благодарю. Прежде всего, выражаю моему Дорогому Брату, уважаемому Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану признательность за то, что он порекомендовал передать мне второй автомобиль».

Как сообщает АПА, об этом 4 апреля заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время вручения ему первого турецкого отечественного электромобиля Togg.

«Благодарю и вас, в первую очередь, за производство этого прекрасного автомобиля. Это — очередной большой успех Турции, турецкой промышленности. Хочу выразить вам особую признательность за вручение мне этого подарка».

Затем глава государства сел за руль электромобиля Togg.