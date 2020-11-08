Ильхам Алиев: Я счастливый человек, потому что исполнил завещание отца

«Сегодня я посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, склонил голову перед его памятью. В душе я произнес, что счастливый человек, потому что исполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это большая победа!».

Как сообщает АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в обращении к народу, говоря об историческом значении освобождения Шуши от оккупации.

«В эти дни я получаю тысячи писем от азербайджанцев мира и людей, проживающих в Азербайджане. Тысячи писем каждый день. Просто жалею, что не могу прочитать все эти письма. Просто не хватает времени. Сколько прекрасных слов, насколько большая выражается поддержка. Сегодня мы еще раз доказываем всему миру, что мы — великий народ, мы — гордый народ! Мы непобедимый народ! Мы указываем врагу на его место на поле боя!»,- подчеркнул Победоносный Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев.