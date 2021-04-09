Ильхам Алиев выразил соболезнования королеве Елизавете II

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II в связи со смертью ее супруга принца Филиппа.

Как передает АПА, в соболезновании говорится:

Ваше Величество,

Глубоко опечалены известием о кончине Вашего супруга — герцога Эдинбургского, Принца Филиппа.

Принц Филипп, прошедший славный и достойный жизненный путь, преданно служил родному народу, всегда находился рядом с Вами, поддерживал Вас в ответственной деятельности на благо Вашей страны.

Разделяя Ваше горе в эти тяжелые минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, членам Вашей семьи и всему Вашему народу.

| 2021-04-09T21:23:33+04:00 9 апреля 2021, 22:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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