Ильхам Алиев выразил соболезнования королеве Елизавете II

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II в связи со смертью ее супруга принца Филиппа.

Как передает АПА, в соболезновании говорится:

Ваше Величество,

Глубоко опечалены известием о кончине Вашего супруга — герцога Эдинбургского, Принца Филиппа.

Принц Филипп, прошедший славный и достойный жизненный путь, преданно служил родному народу, всегда находился рядом с Вами, поддерживал Вас в ответственной деятельности на благо Вашей страны.

Разделяя Ваше горе в эти тяжелые минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, членам Вашей семьи и всему Вашему народу.