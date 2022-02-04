Президент Ильхам Алиев заявил об успешном проведении переговоров по новому соглашению между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Как передает АПА, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил во время приема делегации во главе с комиссаром по энергетике Европейского Союза Кадри Симсон, принявшей 4 февраля участие в VIII заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку.

Глава государства выразил надежду на скорейшее завершение этих переговоров.