Ильхам Алиев выделил средства Фонду господдержки развития СМИ и НСТР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 июля подписал распоряжение о предоставлении печати в республике дополнительной финансовой помощи.

Текст документа опубликован АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, для оказания дополнительной финансовой помощи газетам, издающимся в Азербайджане, и организации мероприятий по случаю 145-летнего юбилея азербайджанской национальной печати из предусмотренного в госбюджете на 2020 год резервного фонда Президента АР Фонду господдержки развития СМИ при главе государства выделяется 300 000 манатов.

Для оказания дополнительной поддержки частным общереспубликанским телерадиовещателям в осуществлении трансляции посредством спутника Azerspace-1 и других средств из предусмотренного в госбюджете на 2020 год резервного фонда Президента АР Национальному совету по телевидению и радиовещанию Азербайджана выделяется 3 000 000 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанных суммах.