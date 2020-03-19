Ильхам Алиев выделил миллиард на борьбу с последствиями коронавируса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение по принятию ряда мер, направленных на снижение негативного влияния пандемии коронавируса и волнений на энергетическом рынке на экономику Азербайджана, его макроэкономическую стабильность, субъекты предпринимательства и вопросы занятости, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, для финансирования этих мер из бюджета Азербайджана выделяется Кабинету министров 1 миллиард манатов.

В распоряжении также говорится, что для оценки последствий пандемии на экономику Азербайджана под руководством министра экономики создается Рабочая группа.

Данная рабочая группа должна подготовить критерии для определения списка секторов экономической деятельности, а также действующих в них физических и юридических лиц, которые предположительно пострадали от пандемии.

Она также должна подготовить и представить в Кабмин соответствующие предложения по снижению негативного влияния на бизнес среду в стране, а также поддержки экономического роста в этот период.

Также необходимо определить предполагаемый ущерб юридическим и физическим лицам, и предоставить об этом информацию в Кабинет министров.

Согласно распоряжению президента под руководством министра труда и социальной защиты населения создается Рабочая группа для подготовки соответствующих предложений по решению социальных проблем и проблем с занятостью, которые могут возникнуть от предполагаемого негативного влияния пандемии на экономику Азербайджана.

Под руководством председателя Центробанка создается рабочая группа по подготовке предложений по сохранению макроэкономической стабильности в Азербайджане в условии пандемии.

Данная рабочая группа в течение двух месяцев должна провести оценку негативного влияния пандемии на банковский сектор и макроэкономическую среду.

Также Рабочей группе поручается подготовить предложения о дополнительных мерах по поддержке курса маната и стабильности потребительских цен.