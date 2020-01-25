Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает АзерТАдж.

«Уважаемый господин Президент,

Дорогой брат,

Крайне потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Элязыге сильного землетрясения.

Выражаю нашу готовность в оказании в этот тяжелый момент всесторонней помощи, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!», — говорится соболезновании.

| 2020-01-25T13:22:31+00:00 25 января 2020, 14:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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