Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает АзерТАдж.

«Уважаемый господин Президент,

Дорогой брат,

Крайне потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Элязыге сильного землетрясения.

Выражаю нашу готовность в оказании в этот тяжелый момент всесторонней помощи, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!», — говорится соболезновании.