Позиция Франции абсолютно противоречит позиции международного сообщества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира».

Отметив, что с начала 1990-х годов отношения между Азербайджаном и Францией развивались в позитивном русле, глава государства подчеркнул, что реакция французского правительства на Вторую Карабахскую войну и антитеррористическую операцию была абсолютно неадекватной.

Президент Азербайджана также проинформировал участников форума о попытках вынести на рассмотрение международных организаций вопрос о санкциях против нашей страны и актах вандализма в отношении памятника Натаван во французском городе Эвиан.

«Во французском городе Эвиан, который раньше был городом-побратимом одного из городов Азербайджана, был совершен акт вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтессе Натаван. Обращаю ваше внимание на красную краску и разбитый нос. И это произошло во Франции, как результат того, что Совет Безопасности и ЕС не ввели санкции против Азербайджана. Что же произошло после этого? Французские власти даже не попытались смыть краску или восстановить памятник. Что они сделали вместо этого? Они просто накрыли его», — сказал Ильхам Алиев.