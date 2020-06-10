Ильхам Алиев призвал население пользоваться медицинскими масками

«В Азербайджане производятся специальная одежда, комбинезоны для врачей».

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 9 июня на церемонии открытия трех больниц модульного типа.

«Также мы импортируем медицинские маски из-за рубежа, потому что потребность растет, что непосредственно связано с ограничительными мерами. Мы видим, что в последние дни граждане чаще пользуются медицинскими масками. Еще раз хочу сказать: в закрытом пространстве это обязательно. Я во всех закрытых местах пользуюсь медицинской маской, и каждый должен пользоваться ею в закрытом пространстве – в общественном транспорте, офисах, торговых центрах. На открытом воздухе это рекомендуется, если нет близкого контакта можно и не пользоваться маской. Но в закрытых условиях каждый обязательно должен пользоваться маской, каждый должен соблюдать дистанцию и личную гигиену. Необходимо учитывать всего лишь три этих фактора – об этом, возможно, тысячу раз говорили врачи, различные общественные деятели: медицинская маска, дистанция в полтора-два метра и дезинфицирующие средства. Эти факторы, по единодушному мнению врачей, защищают людей на 95 процентов. Поэтому убедительно прошу граждан соблюдать эти очень простые правила и знать, что коронавирус не исчез», — сказал Ильхам Алиев.