Ильхам Алиев принял министра по чрезвычайным ситуациям России

21 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Евгения Зиничева.

Как сообщает пресс-служба главы государства, министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев передал главе нашего государства приветствия Президента России Владимира Путина.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Президента России Владимира Путина, просил передать и его приветствия главе Российского государства.

На встрече было отмечено, что между различными структурами Азербайджана и России, в том числе министерствами по чрезвычайным ситуациям проводится успешное деловое сотрудничество, подчеркнута важность обмена опытом в этой сфере.

| 2020-12-21T20:56:50+04:00 21 декабря 2020, 21:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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