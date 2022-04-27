27 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поздравил И.Дарчиашвили с назначением на должность министра иностранных дел Грузии, пожелал ему успехов в деятельности.

Президент Ильхам Алиев отметил, что наши двусторонние отношения основываются на взаимоподдержку, солидарность наших стран и народов, и построены на прочном фундаменте.

Глава государства сказал, что дружеские отношения между Азербайджаном и Грузией являются важным фактором в региональной стабильности и сотрудничестве. Затронув сотрудничество в экономической сфере, Президент Азербайджана особо отметил наличие новых возможностей в транспортной сфере.