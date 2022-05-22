22 мая по приглашению Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в столицу Королевства Бельгия Брюссель.

Информацию об этом распространила пресс-служба Президента.

В Брюссель также прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.



В Брюсселе 22 мая запланирована трехсторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.