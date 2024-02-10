Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кобахидзе с началом деятельности в качестве Премьер-министра Грузии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в адресованном Премьер-министру Грузии письме глава государства отметил: «Мы придаем особое значение азербайджано-грузинским отношениям, черпающим силу в воле наших народов, исторически связанных друг с другом узами дружбы и добрососедства. Нас радует, что межгосударственные отношения и сотрудничество, основанные на взаимном доверии и поддержке, динамично и всесторонне развиваясь, достигли сегодняшнего уровня и представляют новое содержание.

Убежден, что традиционная азербайджано-грузинская дружба, взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство, построенные на здоровой основе, совместными усилиями и впредь будут продолжать развиваться и укрепляться по восходящей на благо наших стран и во имя процветания региона».

Президент Ильхам Алиев пожелал Ираклию Кобахидзе крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности во имя благополучия и процветания дружественного народа Грузии.