Президент Ильхам Алиев положительно оценил итоги визита в Азербайджан Президента комиссии Европейского Союза Урсулы фон дер Ляйен.

Как сообщает АПА, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 19 июля делегацию во главе с председателем комитета по международным делам Европарламента Дэвидом Макалистером.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в ходе визита с Урсулой фон дер Ляйен был подписан Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в энергетической сфере.

Глава государства коснулся переговорного процесса по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и довел до внимания гостей, что Армения не выполняет взятые на себя обязательства в рамках трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.