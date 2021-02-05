Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.

Как сообщает АПА, распоряжением президента Министерству труда и социальной защиты населения поручено произвести индексацию на 1 января 2021 года определенных за 2020 год Государственным комитетом Азербайджанской Республики по статистике

— страховой части всех видов трудовых пенсий, назначенных до 1 января 2021 года в соответствии с годовыми темпами роста среднемесячной номинальной зарплаты;

— сумм пенсионного капитала, отмеченных до 1 января 2021 года в страховой части персональных счетов в системе персонального учета в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решение вопросов, вытекающих из данного распоряжения.