Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, который разместил на своей странице в социальной сети Truth Social выступление азербайджанского лидера на Шушинском глобальном форуме.

Ильхам Алиев опубликовал соответствующее заявление на своей официальной странице в социальной сети X.

«Хочу выразить благодарность президенту Дональду Трампу за то, что он поделился моими заявлениями о партнерстве США и Азербайджана и приверженности мирной повестке как в глобальном, так и в региональном масштабе.

Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы поддерживаем видение и усилия президента Трампа по продвижению мира и стабильности во всем мире, в том числе в нашем регионе. Мы разделяем общие ценности, такие как важность семейных традиций, и надеемся, что в период его президентства отношения Баку и Вашингтона достигнут нового уровня», — написал президент Азербайджана.

В своем обращении Ильхам Алиев также пожелал Дональду Трампу успехов в достижении поставленных целей.