Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил американского лидера Дональда Трампа.

Глава государства поделился этим на своей странице в социальной сети «X».

«Благодарю Президента Дональда Трампа за исторические фотографии, подаренные мне с его личной подписью, и за добрые слова, написанные на них. Высоко ценю решительную поддержку Президента Дональда Трампа нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также мирной повестке на Южном Кавказе и в мире, и еще раз выражаю ему глубокую признательность за это», — говорится в публикации.