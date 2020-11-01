Ильхам Алиев: «Письмо Пашиняна показало, что армянская сторона признает поражение»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян несет ответственность за продолжение войны в Нагорном Карабахе и гибель людей с обеих сторон.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Баку.

Алиев отметил, что Пашинян адресовал письмо президенту России Владимиру Путин с просьбой о помощи.

Письмо Пашиняна показало, что армянская сторона признает поражение, но с другой стороны не хочет сдаваться, считает президент.

Сегодня Пашинян несет ответственность за продолжение войны и потери с обеих сторон, подчеркнул Алиев.

«Объявление Арменией своего поражения, вывод войск с азербайджанских земель и решение проблемы за столом переговоров — самый разумный вариант. Азербайджан в одиночку реализует соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и уже реализовал большинство из них. Надеюсь, что и остальная часть будет реализована и территориальная целостность нашей страны будет обеспечена»,- отметил Алиев.

Далее глава государства поблагодарил братский турецкий народ за поддержку.

Алиев отметил, что представители турецкой прессы днем и ночью рискуют своими жизнями, освещая события в зоне нагорно-карабахского конфликта, мировая общественность больше узнает о событиях в регионе посредством турецких медиа.

Президент напомнил, что после ракетной атаки на азербайджанские города Гянджа и Барда на место событий первыми прибыли турецкие журналисты, что указывает на единство Турции и Азербайджана.