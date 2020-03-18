Ильхам Алиев оценил ситуацию с коронавирусом в стране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что коронавирус не получил широкого распространения в республике.
«Азербайджан принимает превентивные меры в этой сфере (борьбе с коронавирусом -ред). Именно поэтому в настоящее время коронавирус не получил широкого распространения в нашей стране. Но это такая беда, что ни одна страна не может считать себя полностью застрахованной от нее. Мы наглядно наблюдаем кризис даже в самых развитых странах», — сказал Президент Азербайджана на открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги.