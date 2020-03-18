Ильхам Алиев оценил ситуацию с коронавирусом в стране

По словам Ильхама Алиева, каждый гражданин должен быть ответственным, соблюдать личную гигиену.

«В то же время структуры, занимающиеся общественными делами, транспортом также должны ответственно отнестись к своей работе. Должна быть проведена полная дезинфекция, чтобы количество случаев заражения не увеличилось. Конечно же, в настоящее время наши границы закрыты. Но ни одна страна не закрыла свои границы для грузоперевозок. Поэтому в сфере грузоперевозок наши работы будут продолжены. Уверен, что наше государство и народ справятся и с этим испытанием», — подчеркнул президент Азербайджана.(РИА Новости)