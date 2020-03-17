Ильхам Алиев: Он заставлял работать как рабов, слуг 73 человека

«О преступлении в Нефтчалинском районе мне сообщили, что он заставлял работать как рабов, слуг в своем хозяйстве 73 человека, обеспеченных оплачиваемой работой. Что это такое? Он кто – ага, бек, хан? Сегодня вся страна ненавидит его за позорные поступки, позорные поступки таких, как он».

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым.

«Пусть все знают, что дело этим не закончится. Случилось первое происшествие – не сделали выводы, второе – не сделали. Сколько людей надо арестовать, чтобы они отказались от грязных деяний. Этот процесс будет продолжаться, и пусть это послужит уроком для всех. Поэтому по этим позорным фактам будут приняты еще более строгие меры», — добавил глава государства.(report)