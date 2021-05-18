Ильхам Алиев обсудил с советником президента США ситуацию на азербайджано-армянской границе

17 мая советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан позвонил главе Азербайджанского государства Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает пресс-служба Президента АР.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение двусторонними отношениями, отмечено их значение для обеих стран и региона с точки зрения обеспечения мира и безопасности.

Джейк Салливан высказал обеспокоенность в связи с недавней напряженностью на границе Азербайджана и Армении и подчеркнул важность мирного разрешения подобных разногласий. Он также отметил необходимость конструктивного обсуждения сторонами демаркации международной границы. Советник президента США выразил готовность его страны способствовать достижению мира в регионе.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан привержен обеспечению мира и стабильности. Глава государства положительно оценил постконфликтный период и отметил, что спустя шесть месяцев после окончания конфликта ситуация в регионе, в том числе на азербайджано-армянской границе, остается стабильной.

Глава Азербайджанского государства согласился с мнением советника президента США по вопросам национальной безопасности о необходимости начала переговоров по делимитации международной границы между Азербайджаном и Арменией и отметил важность осуществления этого процесса в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Ильхам Алиев сказал, что неадекватная реакция Армении на пограничную напряженность и попытки интернационализировать этот вопрос могут привести к росту напряженности в регионе, и подчеркнул важность мирного разрешения всех конфликтных ситуаций в рамках переговорного процесса.