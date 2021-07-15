Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил послание турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю пятой годовщины предотвращения попытки переворота 15 июля 2016 года в Турции, сообщает Агентство Анадолу.

«С глубоким уважением и почтением чту дорогую память наших шехидов, отдавших свои жизни на пути предотвращения попытки государственного переворота.

Эту измену, направленную против Турецкого государства, удалось предотвратить только благодаря вашей большой самоотверженности и тесному единению братского народа вокруг вас. Эта грандиозная победа, которая является торжеством национального единства и солидарности, решительного лидерства и сильной воли, навсегда останется в памяти турецкого народа», — говорится в тексте послания, размещенного на сайте президента АР.

Азербайджанский лидер выразил уверенность в том, что выйдя из этого сложного испытания, Турецкая Республика стала еще сильнее.

«Достижения, достигнутые братской страной в последние годы под вашим мудрым руководством в политической, экономической, военной и других областях, еще раз подчеркивают значимость «Дня демократии и национального единства» для государственности Турции», — подчеркивается в послании.

Президент Ильхам Алиев пишет, что азербайджанский народ и государство с первых минут самым решительным образом осудили коварную попытку государственного переворота в братской стране и высказали свою однозначную позицию.

«Азербайджан всегда рядом с Турцией, так же как Турция поддерживает Азербайджан во всех вопросах», — подчеркивается в послании.

Азербайджанский лидер пишет далее, что отношения Анкары и Баку сегодня находятся на самом высоком уровне и являются прекрасным примером дружбы и братства, вносящим вклад в мир, безопасность и сотрудничество.

«Шушинская декларация поднимает наши союзнические отношения на качественно новый уровень и определяет будущие направления сотрудничества. Уверен, что мы продолжим совместные усилия для достижения целей, поставленных перед нами во имя дальнейшего укрепления и развития азербайджано-турецкого единства и братства в соответствии с лозунгом «Одна нация — два государства»,- говорится в послании главы государства.

Президент Ильхам Алиев пожелал турецкому коллеге крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Турции — постоянного мира и процветания.