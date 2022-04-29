«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и всех других стран, и делаем это открыто. Мы не прячемся за большими деревьями».

Как сообщает АПА, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 29 апреля в своем выступлении на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в Университете ADA.

Глава государства отметил, что у Азербайджана хорошие отношения с Россией: «Но у нас хорошие отношения и с Украиной. Принципы международного права не следует комментировать на основе политических предпочтений. К нам всегда относились, исходя из этой позиции. Потому что еще до событий в Украине международное сообщество всегда и очень открыто выражало поддержку территориальной целостности Грузии и Молдовы. Когда дело доходило до нас, всегда говорили, что нужно мирно договориться. Но как можно мирным путем достичь соглашения с агрессором, который не хочет покидать вашу территорию?! Мы пытались, я работал около 17 лет, но мы видели, что это невозможно, видели, что, поскольку мы хотим сделать это мирным путем, агрессор становится все более заносчивым и агрессивным. Они уже начали пугать нас новой войной за новые территории, говоря, что «Карабах-это Армения». Но что они говорят сейчас? Сейчас говорят «Карабах — это Азербайджан!». В 2019 году эти люди говорили «Карабах — это Армения». Мы своими руками, душой создали новую реальность. А значит, мы пережили это, и я считаю, что достоинство, территориальная целостность и справедливость важны для каждой страны».