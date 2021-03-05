Ильхам Алиев: «Молодое поколение должно знать, какой ценой нам удалось защитить независимость»

«Правильно анализируя то время, мы тем самым обезопасим себя в дальнейшем от любых рисков. Молодое поколение, которое не знает о том времени, не жило в то время, должно знать, какой ценой нам удалось защитить независимость, кому мы обязаны этим. Если бы в то время Гейдар Алиев не пришел к власти, то возможно, сегодня Азербайджан существовал бы как марионеточное государство в чьих-то руках, как полуколония».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев в своем выступлении на VII съезде партии, говоря о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед Родиной и народом.

Глава государства сказал: «Мы должны знать, и знаем эту историю, и в дальнейшем будем строить свою деятельность на этом прочном фундаменте, точно так же, как строили ее до настоящего времени. 1993-2003 годы были решающими. Тогда была заложена основа нашей государственности. Была дана политическая оценка трагедии 20 Января. Почему тандем Народный Фронт – Мусават не дал политическую оценку трагедии 20 Января? У них был год времени на это. Почему? Потому что их руки тоже были обагрены кровью – кровью азербайджанского народа. Они тоже хотели замести следы трагедии 20 Января».

Президент подчеркнул, что политическую оценку трагедии 20 Января дал только Гейдар Алиев: «Конституция была принята только в период правления Гейдара Алиева. Именно по его указанию была ликвидирована цензура, введенная тандемом Народный Фронт – Мусават. Начались политические реформы, была создана многопартийная система. Мы вышли из международной блокады. Азербайджан уже стали признавать как уважаемую и достойную уважения страну. В нашу страну были привлечены крупные инвестиции. Было начато армейское строительство. У нас не было регулярной армии. Были предприняты важные шаги по воспитанию кадров. Тех самых кадров, которые на сегодняшний день вносят вклад в различные сферы жизни нашей страны».