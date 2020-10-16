Ильхам Алиев: «Иран и Грузия закрыли воздушное пространство и наземные дороги для доставки оружия в Армению»

“У нас нет информации о каких-либо поставках оружия из Ирана в Армению».

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью турецкому каналу A Haber.

“Например, могу сказать, что Иран и Грузия закрыли воздушное пространство и наземные дороги для доставки оружия в Армению. Мы хотим выразить признательность правительствам Ирана и Грузии в связи с этим. По имеющейся у нас информации, сегодня с территории Грузии гражданскими и грузовыми самолетами отправлено контрабандное оружие. Недавно Армения купила самолет. По имеющейся у нас информации, самолет куплен примерно за 30-40 миллионов долларов США. Этот самолет купили проживающие в России богатые армянские бизнесмены: Карапетян, Абрамян и др. Они отправляют некоторых проживающих в России армян сражаться в качестве наемников против нас в Карабахе. Кроме того, приобретение этого самолета ИЛ-76 позволило Армении контрабандным путем доставлять оружие в Армению. Потому что каждый раз при отправке военных товаров это декларируется. В их декларациях это гражданский груз. Однако там «Корнеты» (противотанковое оружие), «Конкурс» (противотанковое оружие), «Игла» (ПВО). В то же время по имеющейся у нас информации, доставляются купленные контрабандным путем ракеты. Поэтому мы официально обратились в ICAO (Международная организация гражданской авиации – ред.), чтобы ICAO расследовала данный вопрос, остановила это. Это считается международным преступлением. Отправка контрабандного оружия в Армению недопустимо», — сказал глава государства.