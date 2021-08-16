16 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Как сообщает АПА, глава государства и первая леди заложили фундамент тоннеля, который будет проложен в Муровдаге на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар, ознакомились с работами, проводимыми на Кяльбаджарской малой гидроэлектростанции. Затем состоялось открытие 110/35/10-киловольтной подстанции «Кяльбаджар».

В рамках визита глава государства заложил фундамент тоннеля, который будет построен на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин, и Лачинского международного аэропорта.

Затем президент Ильхам Алиев поднял государственный флаг и выступил в городе Кяльбаджар.

Затем президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в N-ской воинской части в городе Кяльбаджар. В ходе поездки в Кяльбаджар глава государства посетил санаторий «Истису», ознакомился с работами по прокладке дороги Кяльбаджар-Минкенд Лачинского района.