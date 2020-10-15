Ильхам Алиев: «Азербайджан ведет «освободительную войну» в Нагорном Карабахе»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян параллельно ответили на вопросы РИА Новости по ситуации в Нагорном Карабахе, интервью с ними провел генеральный директор медиагруппы МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Азербайджанский президент и армянский премьер поделились своими оценками положения в зоне боевых действий, рассказали, за какую черту не отступит каждое из государств, на какие компромиссы они готовы пойти. Алиеву и Пашиняну были предложены одинаковые вопросы и предоставлено равное время.

«Красной чертой» для Азербайджана является признание независимости Нагорного Карабаха, ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, заявил Ильхам Алиев.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в повестке властей Армении есть вопрос признания независимости Карабаха, необходимо очень серьезно рассмотреть этот вопрос, провести общественные обсуждения.

«Что касается «красных линий», об этом мы заявляли очень четко и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают: ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха», — сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также отметил, что страна ведет «освободительную войну» в Нагорном Карабахе.

«Знаете, любая война — это жестокость, это жертвы, это страдания людей, потеря близких, но разница в том, что для азербайджанского народа это война освободительная, а для Армении это война захватническая. Ни для кого не секрет, и это факт, который уже знают и международные посредники, что так называемой, Армии нагорного Карабаха не существует. Сегодня, вот в том объединении, которое армянская сторона так называет, 90% военнослужащих — граждане Армении», — сказал Алиев в ходе параллельного интервью.

Полная версия интервью, включая видео, будут опубликованы позднее в четверг на сайте ria.ru.