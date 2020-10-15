Ильхам Алиев: «Армения должна добровольно покинуть и оставшиеся земли»

«Мы постепенно проводим операции. Цели выбираются на основании единого планирования».

Как сообщает АПА, об этом 15 октября в интервью турецкому телеканалу NTV сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что армянская сторона должна всего лишь считаться с этой реальностью, прекратить агрессию, соблюдать режим прекращения огня и добровольно покинуть и оставшиеся земли, чтобы можно было избежать кровопролития и добиться мирного решения этого вопроса.

Также Президент Азербайджана ответил на вопрос о возможном размещение миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

«В нынешних условиях продолжения активной военной фазы конфликта обсуждать этот вопрос преждевременно. С учетом того, что базовые принципы не согласованы, они пока являются предметом обсуждений», — заявил Ильхам Алиев.