Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Гарадагского района города Баку».

В целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Гызылдаш, Гобустан, Локбатан и Сахиль Гарадагского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 5,3 млн манатов.