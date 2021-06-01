Интервью # с проживающим в Канаде азербайджанским фотографом Ильгаром Ильясовым:

— Расскажите немного о себе. Как давно вы работаете фотографом и как к этому пришли?

— Фотография всегда меня манила особым волшебством, лично для меня это прожитые моменты, у меня есть свое высказывание: остаются лишь фотографии и воспоминания, больше ничего. Можно я не буду рассказывать про первую камеру, пленку и т.д? Ну пожалуйста… (улыбается)

— Работа фотографа требует определенных знаний и соответствующего образования, или главное иметь желание и стремление к работе?

— Я расскажу о себе. Я закончил архитектурный факультет, это конечно очень повлияло на мою дальнейшую творческую жизнь. В университете мы изучали такие предметы, как живопись, рисование, композиция, градостроительство, скульптура и т.д. Это, еще не говоря, про два спецпредмета, без которых не поступить на наш факультет, и после сдачи госэкзамена этими предметами были рисование и черчение.

Я думаю лично мне пригодились знания, полученные в университете, потом я учился у Санана Алескерова, закончил его курс творческой фотографии, ну а затем, долгая практика, куча мастер-классов и много книг о фотографии.

Хотя я знаю многих фотографов, которые долго искали свой творческий путь и сейчас фотографируют на уровне художника, без каких-то курсов и художественного образования.

Мне приятно, что в моем университете должны были открыть факультет графического дизайна и меня приглашали стать преподавателем фотографии на этом факультете.

— У вас есть кумиры среди именитых фотографов?

— Однозначно. Ими являются известные фотографы Henri Cartier-Bresson, Vivian Maier, Richard Avedon, Diane Arbus и некоторые современные фотографы.

— Как бы вы охарактеризовали свой стиль?

— Я очень люблю женские портреты, с чего и начиналась моя любовь к фотографии – женский портрет.

Я люблю фотографировать на закате, май и октябрь — мои любимые месяцы, свет просто волшебный. Именно этого цвета и этих оттенков я стараюсь придерживаться в своей работе, поэтому фотографии почти все в теплых осенних оттенках.

— Расскажите про свое понимание красоты и естественности. Как вы для себя определяете эти категории?

— Красота — это каждый прожитый день, оставивший о себе воспоминание, будь то плохой день с кучей негатива, стресса и каждодневной городской суеты, или же приятный весенний вечер, с ароматом Каспия и самоварного чая где-то в поселке Шувялян. Это красиво и хочется для себя запомнить свой прожитый день, я лично оставляю фотографию об этом дне, главное фотографировать в правильное время, ну и, конечно, имеет значение свет и момент.

— Не могли бы вы немного рассказать о своем подходе к работе?

— Мой подход очень прост — больше правды, больше чувств, минимум обработки и фильтров на фотографиях во время обработки. Хороший фотограф — это хороший психолог. Всегда стараюсь найти общее с людьми, с которыми работаю или создаю проект.

— Что делает фотографию живой и качественной?

— Живой фотографию однозначно делает тот самый миг, эмоции и момент. Все переходит в одно целое, в фотографию, миг, который фотограф смог оставить навсегда.

— Куда движется ваша фотография? Над чем вы сейчас работаете, и какие у вас планы на ближайшее будущее?

— Моя фотография сейчас испытывает новый период, я хочу закрепиться над своим видением, над нынешним стилем своего творчества, но впереди большие изменения, скоро будет новый проект. Все будет иначе.

— Вы переехали в Канаду более 1,5 лет назад. Работать фотографом в другой̆ стране и с людьми другого менталитета сложнее или, наоборот, легче?

— Я переехал в Канаду, в город Галифакс почти 1,5 года назад. Первый заказ на фотосессию пришел спустя 3 дня после переезда. На самом деле, буквально за 3 месяца перед переездом, я всё своё портфолио, творческое и коммерческое, на международных сайтах перевел на направление Канада, Галифакс.

Но 3 дня, конечно, это здорово, через еще 10 дней пришло 2 заказа на свадебные фотосессии, это тоже очень удивило.

Многие люди не верили, что фотограф с таким стилем живёт в Галифаксе, Канаде. До сих пор не верят, но приятно, что те, кто обратились, говорят, что именно такой Европейский стиль фотографии они хотели и искали для своих фотосессий, на что я всегда отвечаю – «этому стилю я научился в Азербайджане, это азербайджанская фотография».

— Чем вы занимаетесь в свободное время от фотографии?

— Я тут решил создать свой брэнд в фотографии. Открыл тут фотостудию на первом этаже своего дома в Галифаксе. https://www.instagram.com/riostudiohalifax/?hl=en

Я, кстати понял, что такое свободное время именно тут, в Галифаксе. Супруга на моё 38-летие подарила мне второго сына, Мурада. Так что, теперь у меня свободного времени почти нет, работа в студии и с детьми. Жизнь…

— Какая фотосессия запомнилась вам больше всего и почему?

— В Азербайджане было много фотопроектов, фотосессий для крупных брэндов, такие фотосессии всегда сопровождаются огромным творческим наплывом, идеями и реализуются в сотрудничестве с креативным коллективом из дизайнерского отдела заказчиков, с некоторыми из которых после проекта мы стали добрыми и близкими друзьями.

Больше всего, вспоминаю проекты, где в дальнейшем мои фотографии печатались для выставки или же большим тиражом для календаря или журнала. Я очень ценю и люблю, когда печатают мои фотографии. Это особенное волшебство, когда видишь в рамке у друзей, в журнале, календаре фотографию, созданную тобой.

— Можете поделиться своим персональным секретом?

— Мой секрет очень прост. Живи сегодняшним днём, вставай пораньше, не упускай красоту каждого дня, не откладывай лучшие моменты на завтра. Каждый день это волшебство, после которого остаются лишь фотографии и воспоминания, больше ничего. Но секрет, конечно же, в том, чтобы больше работать, придумывать и воплощать это в жизнь.