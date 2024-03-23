Шанхайский район Янпу стал пионером по внедрению сверхскоростного мобильного интернета, предложив новый стандарт соединения со скоростью 10 Гбит/сек. Об этом сообщает портал ITHome.

Реализация пилотного «10G-района» с самым быстрым в мире интернет-соединением, достигающим скорости 10 Гбит/сек, стала возможна благодаря внедрению технологии 50G-PON в рамках нового сервиса F5G-A, который обеспечивает мгновенное подключение к облачным сервисам и доступ к широкому спектру контента.

Так, с помощью подобного интернета можно загрузить двухчасовой фильм в разрешении 8K объемом в 90 ГБ всего за 72 секунды, в то время как стандартный гигабитный интернет способен обработать такой запрос за 12 минут.

Инициатива, реализованная в Шанхае, заложила основу для создания концепции «15-минутного городского круга», цель которой — обеспечить доступность всех ключевых услуг и удобств в пределах пешей доступности для жителей.

За разработку и реализацию проекта отвечают китайская телекоммуникационная компания China Telecom и местная администрация района Янпу.