Игорь Панкратенко: «Ирану нужно научиться не придавать «американскому фактору» всеобъемлющий характер»

На прошлой неделе представители МАГАТЭ посетили ядерные объекты в Иране. По итогам визита, они заявили о том, что никаких нарушений или же угрозы для мирового сообщества, не видят. Судя по заявлениям данной международной организации, возможно, иранцы все еще надеются на СВПД и на то, что в случае победы на президентских выборах кандидата Джо Байдена, США снимут санкции с них. О том, что происходит вокруг иранской ядерной сделки, какие ожидания в Тегеране по президентским выборам в США, о внутриполитической ситуации в Иране рассказал в интервью # иранист, эксперт по Ближнему Востоку Игорь Панкратенко.

— В эти дни представители МАГАТЭ побывали в Иране. Несмотря на то, что Иран, якобы, тоже вышел из соглашений, тем не менее, открыт для международных организаций. Спасет ли это их от очередных санкций США?

— Мы не раз уже за последние годы имели возможность убедиться в том, что международные организации Трампу не указ. Более того, есть у него «изюминка» в подходе к ним: если поведение этих организаций не отвечает требованиям Белого дома – то такая организация не нужна, США легко могут поставить вопрос о выходе из нее или о прекращении финансирования.

Так и в случае с МАГАТЭ – их выводы Трампа не устраивают, противоречат консенсусу, который сложился у Белого дома в данном вопросе с его ближневосточными союзниками, теми же арабскими монархиями и Израилем. А потому особого значения при решении вопроса о введении санкций играть не могут. Понимаете, есть выводы, а есть внутренняя убежденность Трампа и его союзников в том, что иранцы реализуют ядерную программу с военной составляющей. И эта убежденность перевешивает все остальное. Так что, цикл антииранских санкций будет продолжен.

— Каковы ожидания у иранского политического истеблишмента от президентских выборов в США?

— Как и любой другой, иранский истеблишмент не представляет из себя некоего монолита, он расколот на множество группировок, у каждой из них – своя позиция, различающаяся порой лишь нюансами. Но, в то же время, можно выделить три позиции, которые и задают мейнстрим. Первая, что очевидно: Трамп есть абсолютное зло и только его провал на выборах и приход к власти Байдена вновь откроет для Тегерана окно возможностей, то есть – даст шанс договориться с США и ослабить санкционное давление.

Вторая, на мой взгляд, более реалистичная, заключается в том, что с приходом Байдена ничего не изменится, поскольку преемник Трампа в Белом доме будет выполнять волю антииранских кругов. И третья, достаточно интересная, которую я сформулировал бы следующим образом: враждебность со стороны США – это навсегда и не может измениться в лучшую сторону. Поэтому Ирану нужно не надеяться на какие-то договоренности с Вашингтоном, а научиться не придавать «американскому фактору» всеобъемлющий и довлеющий характер. Эта третья позиция наметилась не так давно, концептуально еще не оформилась. Но, честно признаться, я внимательно слежу за ее развитием…

-В первой половине 2021 года в Иране тоже должны состояться президентские выборы. С учётом, того, что СВПД провалилось, каковы шансы у иранских либералов/реформаторов на этих выборов?

-Вопрос не только в СВПД, но и в полном провале экономического курса кабинета Рухани, неспособность преодолеть системный социально-экономический кризис, бушующий сейчас в Иране, и ухудшение положения населения, с этим связанное. Инфляция, безработица, падение доходов – такова повседневная реальность Ирана, которую рядовые граждане видят каждый день. А потому можно с уверенностью сделать вывод, что следующая политическая каденция будет за представителями консервативного лагеря, это, думаю, очевидно.