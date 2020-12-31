ИГ взяло на себя ответственность за взрыв автобуса в Сирии с 28 погибшими

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за произошедший в среду взрыв автобуса в Сирии.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщало, что автобус с мирными гражданами подвергся террористической атаке в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира. В результате взрыва погибли 28 человек, 13 получили ранения.

По данным Reuters, исламисты утверждают, что в результате взрыва погибли 40 солдат сирийской армии, еще шестеро пострадали.