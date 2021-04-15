«Идея трансформировать Тюркский Совет в международную организацию вполне оправданна»

Турецкий лидер Эрдоган заявил, что настало время превратить Тюркский Совет в международную организацию.

«Есть много стран, желающих присоединиться к Тюркскому Совету в качестве полноправных членов и наблюдателей. Настало время превратить организацию в международную», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после очередного заседания Кабинета министров.

Говоря о саммите, состоявшемся 10 апреля с главами государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский Совет) в формате видеоконференции, президент Турции сказал, что на последнем мероприятии обсуждались вопросы широкомасштабного сотрудничества, от здравоохранения до торговли

Р.Т.Эрдоган отметил, что этот вопрос будет рассмотрен еще раз на 8-м чрезвычайном заседании Тюркского Совета в Стамбуле в ноябре этого года: «Для управления Советом и организацией в будущем уже подготовлено престижное историческое здание в Стамбуле».

Идея сама по себе выглядит привлекательно, но возникает ряд вопросов. Например, что именно необходимо сделать для того, чтобы достичь статуса международной организации? И какие возможности даст этот статус Тюркскому Совету на международном уровне? Какие задачи должна будет решать эта организация для своих стран-членов, чем помогать?

Кроме того, иногда звучат мнения, что у Эрдогана есть идея развить Тюркский Совет до такой степени, чтобы достичь его превращения в аналог Евросоюза – создать эдакий тюркский ЕС. Но осуществима ли эта идея? Удастся ли такое Эрдогану?

На эти вопросы # ответил эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Вопрос трансформации Тюркского Совета в международную организацию стоит на повестке дня не первый год. И если мы говорим о различиях между нынешним статусом и будущим, надо сказать, что у любой организации есть соответствующие структуры. И это не просто консультативные структуры, это рабочие органы, которые формируют повестку всей международной организации.

У Тюркского Совета нет таких структур. Есть консультативные органы, но нет конкретных механизмов для реализации поставленных целей. Есть отдельные структуры, но они носят неформальный статус. Кстати говоря, не только Эрдоган, но и Нурсултан Назарбаев предлагал трансформировать Тюркский Совет в международную организацию тюркского сотрудничества.

Что касается реализации этой идеи, надо полагать, она тоже займет определенное время, поскольку здесь неоднозначно отношение различных участников Совета именно к цели его превращения в полноценную международную организацию.

Например, до сих пор Туркменистан, который участвует в саммитах организации Тюркский Совет, не входит в ее структуры. То есть, полноценным членом организации не является.

С другой стороны, у Узбекистана, насколько я могу судить, тоже есть особое мнение по этому вопросу. Эти страны скорее всего не видят никакой нужды в том, чтобы формировать наднациональные структуры в рамках Тюркского Совета. Поэтому уж тем более ставить сегодня вопрос о превращении Тюркского Совета в некое подобие ЕС, очень и очень преждевременно.

Организация, ее структуры, конечно, будут развиваться, и скорее всего курс на трансформацию ее в полноценную международную организацию в ближайшее время будет каким-то образом заявлен. Будут формироваться более устойчивые структуры в рамках Тюркского Совета. В этом направлении процессы будут идти точно.

Кстати говоря, ожидается разработка и представление на суд руководства Тюркского Совета Концепции развития организации на период до 2040 года.

Возможно, вопросы расширения и повышения статуса организации также найдут свое отражение в этой концепции.

Поэтому сегодня скорее речь идет о среднесрочных и долгосрочных планах. Но любая структура, любое объединение должно ставить задачи по усовершенствованию своей деятельности, своих механизмов и структур, поэтому идея трансформировать Тюркский Совет в международную организацию вполне оправданна и отвечает долгосрочным интересам всех государств-участников.