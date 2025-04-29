Предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии с Украиной на 9 мая абсурдно. Прекращать огонь необходимо как минимум на 30 дней.

Как передает РБК-Украина , об этом в эфире Fox News заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.

Он напомнил, что США предложили Украине 22 конкретных шага для завершения войны между двумя странами, к которым «пришли после откровенных, прямолинейных и сложных переговоров» с украинской стороной.

По словам Келлога, Украине понравились не все идеи, но «никому не нравится финальная версия сделки и так обычно бывает в переговорах».

«А идея трехдневного перемирия — абсурдна. Президент (Дональд Трамп — ред.) хочет постоянное всеобъемлющее прекращение огня — на суше, в воздухе, на море, включая инфраструктуру — как минимум на 30 дней, с возможностью продления», — подчеркнул спецпосланник.

Он напомнил, что Украина уже согласилась на такое предложение, и теперь очередь за российским диктатором Владимиром Путиным.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Келлога за его работу и такую позицию о полном прекращении огня.

«Это понимают все, кто хочет завершения войны. «Трехдневное перемирие» Путина ради парада — это не о мире», — подчеркнул он.

Также руководитель ОП поблагодарил Трампа за поддержку полного прекращения огня.

«Чтобы завершить войну, должен быть первый шаг — никаких обстрелов, штурмовых действий, ударов с воздуха. Никакого огня», — добавил он.