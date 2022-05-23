Проводится сбор подписей для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает #, депутаты обращаются к спикеру с целью созыва внеочередной сессии в июне.

Согласно Внутреннему уставу парламента, внеочередная сессия созывается на основании обращения 42 депутатов. В период внеочередных сессий парламент проводит свои заседания, проводятся заседания комитетов и комиссий законодательного органа, депутаты участвуют в работе комитетов и комиссий.

Весенняя сессия парламента завершится 31 мая.