Нападающий сборной Швеции и итальянского «Милана» Златан Ибрагимович высказался о вручении награды лучшему футболисту «Золотой мяч».

«Эти награды политизированы. Они хотят видеть победителем Мистера «Совершенство». Если ты открыто говоришь то, что хочешь, ты не получишь эти награды. Легко вручать их Мистеру «Хорошему парню». Для меня это ничего не меняет. Это не делает меня лучше или хуже», — передает слова Ибрагимовича Twitter Bayern&Germany.

Последним обладателем этой награды стал аргентинец Лионель Месси. Этот трофей стал для него седьмым в карьере. (gazeta.ru)