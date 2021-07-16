13 июля 2021 года СМИ сообщили о новых договорах, заключенных Госкомитетом по архитектуре и градостроительству на предмет восстановления разрушенных и пострадавших в результате военных действий городов и районов Азербайджана.

Так, Госкомитетом компании ООО «İnşaat Servis-2» на проведение восстановительных работ был выделен 1 миллион 694,131 тысяч манатов. Компания «AZ-Caspian Construction» получила от Государственного комитета по архитектуре и градостроительству 1 миллион 368,546 тысяч манатов.

Как сообщили # в Финансовом отделе Государственного комитета по архитектуре и градостроительству, эти компании получили деньги на проведение восстановительных работ на основании результатов проведенного тендера.

«Информацию о проведенном тендере вы можете найти на сайте госзакупок etender.gov.az в рубрике «Открытые тендеры»», — сообщили нам сотрудники финотдела Госкомитета.

Мы внимательно просмотрели данный сайт, но в рубрике о проведенных тендерах не нашли информацию о выделении денег этим компаниям.

Однако нам удалось найти информацию о выделенных Госкомитетом средствах компаниям «İnşaat Servis-2» и «AZ-Caspian Construction» на проведение восстановительных работ в рубрике «Заключенные договора» .

«Информация, размешенная на сайте госзакупок, позволяет нам делать выводы о том, что никакого тендера при заключении договоров между Государственным комитетом по архитектуре и градостроительству и компаниями так и не было проведено», — считает эксперт Хафиз Бабалы.

Как отметил эксперт, согласно требованиям закона, если сумма государственной закупки составляет более 50 тысяч манатов, то обязательно должен быть проведен открытый тендер.

«Но одновременно закон позволяет заключать договора напрямую при наличии специального согласия Государственной службы по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком», — сообщил # Хафиз Бабалы.

Мы решили выяснить, выдавала ли Государственная служба по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком разрешение на заключение договора с компаниями «İnşaat Servis-2» и «AZ-Caspian Construction».

Как заявили нам сотрудники Антимонопольной службы, им ничего не известно о выдаче такого разрешения.

Как всегда, сохраняя объективность, мы также попытались выяснить и позицию компаний «AZ-Caspian Construction» и «İnşaat Servis-2”.

С этой целью мы позвонили по телефонному номеру, размещенному на сайте компании «AZ-Caspian Construction». Но, к сожалению, на наши звонки так никто и не ответил.

Неудачей завершилась и наша попытка связаться с компанией «İnşaat Servis-2». Как нам удалось выяснить у этой компании нет собственного сайта.

Более того, согласно утверждению gundelik-baku.com, у «İnşaat Servis-2» даже нет собственного офиса.

Отметим, что это не первый такой контракт, заключенный Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре (ГКГА) со строительными компаниями, вовлеченными в восстановление Карабаха. Напомним, что 26 апреля 2021 года конкурсная комиссия Государственного комитета по градостроительству и архитектуре (ГКГА) объявила о заключении по результатам проведенного 2-го апреля опроса предложений пяти договоров на предмет восстановления разрушенных и пострадавших в результате военных действий городов и районов Азербайджана.

В тот же день Интерфакс сообщил названия компаний, с которыми были заключены договора. Это компании ЗАО «CONCO», ОАО «Rabitainshaat», ООО «Parlaq-N», ООО «AZ GRAFT Construction» и ООО «Real-Inshaat».

Согласно информации Интерфакс, на проведение восстановительных работ этим компаниям было выделено 20 млн. 648,409 тыс. манатов ($12,14 млн.).

Как ни странно в едином интернет портале по государственным закупкам www.etender.gov.az информация о заключенных Государственным комитетом по архитектуре и градостроительству размещена не в рубрике «Открытые тендеры», а в рубрике «Заключенные договора» …