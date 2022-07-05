Российская делегация не выходит из состава Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Международного комитета Совета Федерации, заместитель руководителя делегации России в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров.

«Если кто-то мечтает о нашем выходе из ПА ОБСЕ, он сильно ошибается. Потому что на сегодняшний день Россия является одной из стран-учредителей ОБСЕ», — заявил он.

Он сказал, что в этом плане Россия делает различия между ПА ОБСЕ и ПА Совета Европы, в которую вступила позднее.