Блокировка двух азербайджанских изданий, публикующих новости на русском языке, из-за объективного освещения происходящих в Украине событий, а их иначе как военной агрессией не назовешь, привела к принятию главой Совета по прессе Азербайджана Афлатуном Амашовым заявления. Правда, в данном заявлении не указан конкретный адресат обращения, но не в этом суть.

В своем заявлении Амашов причисляет себя к азербайджанским журналистам и от их имени, опять же обращаясь неизвестно к кому, отмечает, что «готовы в любую минуту предоставить страницы и эфир наших СМИ для соображений и контрдоводов российской стороны, чтобы сбалансировать акценты и дать возможность нашей аудитории составить полную картину того, что происходит сегодня в Украине».

В своей фальшивой патетике Амашов даже заявляет о том, что «блокировать азербайджанские издания только за слова правды, подтвержденные к тому же всем цивилизованным мировым сообществом – это грубое и неприемлемое нарушение свободы слова!».

Что-то ранее подобного от Амашова не было слышно. Даже в ходе публичных обсуждений недавно принятого закона «О медиа», который неоднозначно восприняли азербайджанские журналисты, Амашов не проявил подобного рвения к защите свободы слова.

Более того, за все годы нахождения во главе Совета прессы Азербайджана он обслуживал интересы многих чиновников и оказывал давление на СМИ, критикующие их незаконные действия. Почему-то тогда Амашова не заботила защита свобода слова.

Уж точно его имени не было в числе защитников свободы слова. Амашов имеет прямое отношение к нынешнему плачевному состоянию азербайджанских СМИ. Именно он поддерживал бездарностей, интриганов, оказывая давление на действительно талантливых и состоявшихся журналистов. Приласканная и возвышенная ныне экс-чиновником Али Гасановым такая серая бездарность как Амашов, беспрекословно выполнял все приказы своего хозяина. А после его отставки больше похожей на опалу, Амашов решил заделаться радетелем азербайджанской журналистики даже еще и примазаться к информационной войне против Армении, к которой он сам не имеет никакого отношения.

Информационную войну против Армении на протяжении многих лет вели отдельные журналисты без всякой поддержки со стороны государства. Они разоблачали многочисленные фейки и доводили до мировой общественности правду о карабахском конфликте. А в это время Амашов вместо того, чтобы стимулировать ведение азербайджанскими СМИ информационной войны, выдвигал «своих журналистов», которым выдавали квартиры и правительственные награды. Не забывал Амашов и о себе любимом.

А в настоящее время он решил напомнить о себе, выступая в амплуа «достойного защитника свободы слова». Такого рвения не наблюдалось за ним даже во время 44-дневной войны 2020 года, когда российские СМИ представляли в искаженном виде информацию о карабахском конфликте и обвиняли Азербайджан в агрессии. В те дни Амашов молчал видимо, опять же руководствуясь «свободой слова» и «профессиональным долгом».

И все же нам интересно кому же адресовано его нынешнее заявление? Ведь если он позиционирует себя в качестве азербайджанского журналиста, для которого свобода слова — это высшая аксиома, то должен знать, что без указания адресата его высказывания всего лишь пустой звук. В принципе, как и вся его деятельность на посту главы Совета прессы Азербайджана…