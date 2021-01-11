Хуситы пригрозили ответить США в случае включения их в список террористов

Он указал, что в американской позиции на деле нет ничего нового по отношению к движению, поскольку она уже всемерно поддерживает арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией, которая бомбит Йемен. Кроме того, хуситы считают, что администрация Дональда Трампа потерпела неудачу в решении многих проблем региона и создала отрицательное отношение к себе и ее основным союзникам в регионе — Саудовской Аравии и Израилю.