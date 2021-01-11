Хуситы пригрозили ответить США в случае включения их в список террористов

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы), которое с 2014 года правит на севере Йемена после смещения президента Абду Раббу Мансура Хади, пригрозило США ответными мерами в случае включения их движения в список террористических организаций, заявил РИА Новости в понедельник глава делегации хуситов на переговорах с йеменским правительством Мухаммед Абдессалям.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в пресс-релизе на сайте госдепа подтвердил намерение объявить йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) иностранной террористической организацией. СМИ сообщали, что на этот шаг администрация может пойти уже в понедельник.
«Если не произойдет серьезного пересмотра этой позиции, и эти меры будут предприняты в отношении нас, мы будем вести себя с американцами аналогичным образом по многим вопросам», — сказал Абдессалям.