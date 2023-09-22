Еврокомиссия рекомендует начать процесс присоединения Украины к Евросоюзу в следующем месяце, рассказали Bloomberg знакомые с вопросом источники.

По их словам, отказ от этого был бы политически несостоятельным для комиссии ввиду трудностей, с которыми сталкивается Украина в ходе войны.

После вынесения официальной рекомендации лидерам ЕС придется ее одобрить на встрече глав государств в декабре. Хотя, как отмечают источники, позицию некоторых стран, включая Венгрию, еще предстоит выяснить.

Когда документ будет одобрен, Украина приступит к длительной процедуре реформ, которые будут включать и борьбу с коррупцией, подчеркивают собеседники агентства.

В целом подготовка к вступлению в ЕС потребует провести реформы более чем в 30 областях, включая верховенство права, экономику и защиту национальных меньшинств. Как подчеркнул один из собеседников, задача ЕС показать Киеву, что для вступления в блок у него не будет «коротких путей».

Начало переговоров о присоединении к блоку укрепит позиции президента Владимира Зеленского, который, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, ощущает снижение поддержки со стороны США.

Для ЕС вступление Украины станет испытанием блока на способность принимать новых членов и адаптировать механизм принятия решений, отмечает Bloomberg.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС готовиться к расширению до более чем 30 стран. По ее словам, это соответствует «стратегическим интересам Европы».

«Будущее Украины — в нашем союзе. В мире, где некоторые пытаются давить страны по одной, мы не можем бросить наших друзей-европейцев», — объяснила фон дер Ляйен необходимость принятия Украины в ЕС.

Чтобы обеспечить работу более крупного блока, ЕК начнет анализ и пересмотр основных политик, определяющих его функционирование, отметила фон дер Ляйен, обращаясь с ежегодным посланием к Европейскому парламенту.

Помимо Украины, которая получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года, вступления в Союз ждут Молдова (тоже получила статус кандидата в ЕС в прошлом году), а также балканские страны: Албания, Босния, Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория. (moscowtimes.ru)