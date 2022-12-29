Главы МИД Турции, России и режима Башара Асада на переговорах в Москве подчеркнули значимость целостного и всеобъемлющего урегулирования сирийского конфликта на основе требований резолюции 2254 СБ ООН. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар перед вылетом из Москвы в Анкару.

«Обсудили шаги по скорейшему улучшению ситуации в Сирии и регионе в целом, пути обеспечения мира, спокойствия и стабильности»,- сказал глава ведомства.

Хулуси Акар посетил российскую столицу накануне в сопровождении главы Национальной разведывательной организации Турции Хакана Фидана.

В аэропорту Внуково турецкую делегацию встретили представители российских властей, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и другие полномочные лица.

Акар и Фидан далее направились в Министерство обороны России, где состоялась встреча с участием главы МИД РФ Сергея Шойгу, сирийского министра обороны Али Махмуда Аббаса и глав разведывательных структур России и Сирии. Обсуждения длились около двух часов.

По итогам встречи Акар сообщил журналистам, что турецкая сторона сделала акцент на борьбе с терроризмом.

«Подчеркнули, что Турция уважает территориальную целостность и суверенитет всех соседних стран, в том числе Ирака и Сирии, а единственная цель Анкары — борьба с терроризмом», — отметил глава оборонного ведомства.

Он отметил, что Анкара нацелена на ликвидацию угрозы терроризма в регионе, в том числе боевиков ДЕАШ и YPG (сирийское крыло РКК — прим. «Анадолу»), которые представляют угрозу и для Сирии. «Все усилия Анкары направлены на обеспечение безопасности турецкого народа и рубежей Турции»,- подчеркнул Акар.

По его словам, еще одной целью антитеррористических мероприятий Турции является предотвращение новых потоков миграции из Сирии.

«Благодаря шагам, которые планируется предпринять в ближайшие дни, надеемся на серьезный вклад в дело мира и стабильности в регионе, в том числе в Сирии»,- сказал Акар.

Министр сообщил, что в ходе переговоров в Москве была достигнута договоренность о продолжении встреч в трехстороннем формате. «Мы надеемся, что мир, спокойствие и стабильность воцарятся в регионе как можно скорее. Турция готова к шагам в этом направлении»,- заключил Акар.