«Шушинская декларация» о союзничестве, подписанная между Азербайджаном и Турцией, стала историческим шагом.

Как сообщает АПА, об этом в ходе обсуждений по бюджету следующего года в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ) сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Шушинская декларация» имеет большое значение для развития и стабильности не только двух стран, но и всего Кавказа. Армения должна принять предложение о мире и дружбе, сделанное президентами Турции и Азербайджана, воспользоваться открывающимися возможностями, включая наши предложения в рамках «платформы шести». Мы будем рядом с нашими азербайджанскими братьями и в горе, и в радости в соответствии с девизом «два государства, одна нация».