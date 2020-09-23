Huawei пытается выжить под давлением со стороны США

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei испытывает серьезное давление со стороны США, в настоящее время целью компании является выживание. Об этом заявил в среду председатель правления, исполнительный директор компании Го Пин, выступая на открытии конференции Huawei Connect 2020 в Шанхае.

«Как вы все знаете, Huawei в эти дни находится в сложной ситуации. Непрекращающаяся агрессия со стороны правительства США привела к значительному давлению на нас. В настоящее время целью является выживание», — сказал он.

Го Пин добавил, что санкции США в отношении Huawei значительно затруднили его производственную и операционную деятельность, компания надеется на то, что Вашингтон пересмотрит свою политику.

Го Пин обратил внимание на то, что компании Huawei требуется сотни миллионов чипов для смартфонов ежегодно. В настоящее время, добавил он, идет поиск источников для их альтернативных поставок. «Мы также знаем, что ряд американских производителей чипов подают заявки на получение лицензии от правительства для продолжения поставок Huawei», — сказал Го Пин. «Надеемся, что правительство США пересмотрит свою политику», — заявил председатель правления.

«Третья волна санкций со стороны США действительно принесла нам много проблем с точки зрения производства и операционной деятельности», — сказал Го Пин. Компания, по его словам, пока анализирует данные, касающиеся оборудования и чипов, имеющихся в запасе. Как уточнил председатель правления корпорации, последняя поставка чипов была осуществлена в середине сентября. (ТАСС)