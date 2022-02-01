Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана тщательно расследовать все обвинения, связанные с информацией о пытках, преследованиях и неправомерных задержаниях активистов во время и после массовых протестов в январе, которые в ряде регионов сопровождались беспорядками.

В заявлении правозащитников, опубликованном 1 февраля, говорится, что организация получила «заслуживающие доверия сообщения» о десятках случаев произвольных задержаний мирных протестующих. Часть из них, как отмечается, подверглась плохому обращению и пыткам, в том числе с применением электрошока и дубинок. В докладе упоминаются также случаи, когда власти безосновательно вмешивались в работу адвокатов, защищавших задержанных в ходе протестов.

«Руководству Казахстана следует немедленно остановить злоупотребления, обеспечить защиту прав каждого задержанного и привлечь к ответственности тех, кто их пытал и избивал», – подчеркнул директор отделения Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон. (svoboda.org)