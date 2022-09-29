Вчера купил в киевской аптеке йодид калия. Обошел три, пока нашел. Люди раскупают мгновенно, как придет. Почему? Потому что готовятся к нанесению Россией тактического ядерного удара. Вот так, спокойно, без истерики, но с пониманием осуществления шагов, которые бы снизили вероятность смерти.

И это потрясает и ужасает одновременно.

Потрясает потому, что невозможно не восторгаться мужеством людей в условиях, когда руководство соседнего государство грозит им применением оружия, которое приведет к гибели десятков, а может и сотен тысяч людей сразу, и еще такого же числа, но уже позже, в результате болезней, полученных от повышенной дозы радиации. Вот пишу эти строки и сам поражаюсь тому, что приходится описывать!

Впрочем, это просто невозможно описать. Это можно только почувствовать, но находясь в Украине. Столица которой живет, на первый взгляд, обычной жизнью. Люди ходят на работу, в кафе, магазины, в спортзалы. Популярный «Эпицентр» ныне не так полон, как в мирные времена, но и не так пуст, как в начале нынешней, широкомасштабной войны, которую Россия объявила не только Украине, но и всему человечеству, стремящемуся к миру, нормальному развитию, к счастью.

Люди покидают «Эпицентр», магазины, отделения почты в моменты объявления воздушной тревоги. Еще одна реальность жизни Украины. И бомбоубежища, посты на дорогах, комендантский час в 23.00.

В Баку, к счастью, просто не понимают, в сколь свободных и комфортных условиях они проживают. Когда можно пойти куда хочешь, когда хочешь, не беспокоясь о том, что не успеешь домой до начала комендантского часа. Или, что еще хуже, до начала бомбежки твоего города или села. Это то, с чем жители Днепра, Харькова, Одессы и окрестных населенных пунктов живут до сих пор, вот уже почти семь месяцев. И уже стерт с лица земли Мариуполь. Одним из уроженцев которого является известный всем телеведущий Андрей Бедняков. Да, тот самый, что вел «Орел и решку». То, что он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, нужно перечитывать из раза в раз, чтобы понять масштаб беды, которую принесла на мирную украинскую землю чудовищная Россия.

«У меня забрали город, в котором я рос. Его нет. И самое страшное, что хотят отобрать у меня и многих мариупольцев – это воспоминания. У каждого они есть. Это как в фильме «Люди в черном», когда персонажи что-то делали своим специальным прибором, и у всех исчезала память. Нам нужно очень сильно и надолго моргнуть, чтобы не попасть под этот луч. Я вот словно закрыл глаза, и когда открою, все окажется хорошо. Понятно, что не будет этого города, не будет домов, детских площадок, драмтеатра, нового пирса. Но будет наша земля! Наша украинская земля, которая никому, кроме нас, не принадлежит. Я уверен в этом! Мы сделаем все возможное для этого», — рассказал А.Бедняков.

То же самое о своих городах, поселках, домах могут рассказать миллионы украинцев. Которых убивали и продолжают убивать только потому, что они украинцы. У которых украли все, что составляет нормальную жизнь современного человека — начиная от возможности летать в разные страны и заканчивая уверенностью в том, что ночь будет спокойной и наступит утро. Для них самих, для их родных и близких, для их детей.

Украинские матери пролили море слез, обнимая своих дочерей и сыновей, для которых они желали совсем иного настоящего и будущего — мирного, счастливого, с возможностью строить планы. Сейчас ничего этого нет. Сейчас есть только радость за каждый новый рассвет, встреченный в кругу семьи. Есть обязанность думать о мерах безопасности в случае новых преступлений России, включая нанесение тактического ядерного удара. Отсюда и скупка йодида калия.

Главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов справедливо указывает, что Украина никогда не простит Россию. Потому, что современные технологии донесли до людей информацию об ужасах войны, наряду с кадрами почти полностью разрушенного Мариуполя и сообщениями о военных преступлениях, совершенных российскими солдатами в Ирпене и Буче.

«Многие хотят все простить, а нажимаешь в поисковике: Мариуполь, Ирпень или Буча. И … больше не можешь простить, – сказал Муратов. – Каждый шаг этой войны, каждое преступление и каждый выстрел … теперь останутся навсегда».

Он абсолютно прав. И я, проживающий большей частью в Украине, готов подписаться под его словами. Я ненавижу государство под названием Россия. За все совершенные ею преступления, за все озвучиваемые ею угрозы. Они ведь и мне, моей семье угрожают тоже. И в этой связи ужасает то, что Россия, совершившая все эти преступления, до сих пор не лишена голоса в ООН и не объявлена страной — спонсором терроризма.