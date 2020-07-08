«Хотят ли русские войны?» — Не собираются ли российские генералы напасть на Украину?

Иногда падение первой и, наверное, последней в мире коммунистической империи – СССР сравнивают с беззвучным коллапсом звезд – на самом деле, до сих пор не верится, что такая огромная страна, с огромными военными ресурсами, как говорится, могла уйти в небытие без всяких побочных эффектов.

Поэтому называть этот грандиозный геополитический процесс полностью беззвучным, все-таки, язык не поворачивается – нет, он оставил после себя своеобразное эхо в виде Российской Федерации, которая изо всех сил старается восстановить границы бывшего СССР.

В общей сложности, если быть более точным и достаточно внимательным, нам всем от крушения СССР досталось такое словосочетание, как «российская угроза», которое вовсе не является простым фонетическим и лексическим набором случайных букв и звуков, — нет, это суровая геополитическая реальность, которая временами проявляется в той или иной точке бывшего Советского Союза…

Но признаться, до аннексии Крыма это явление оставалось для нас все -таки простой словесной угрозой, хотя до этого уже были аннексии Абхазии и Южной Осетии. Но, когда мы впервые услышали про Крым, то поняли, что, нет, за угрозами России стоят конкретные намерения…

Поэтому, прочитав на днях о новых угрозах в адрес независимой Украины, мы еще раз вспомнили слова покойного политолога З.Бжезинского, который не раз писал, что без страны кобзарей, т.е. Украины, имперские амбиции Белокаменной абсолютно бессодержательны и пусты.

Да, именно, по этой причине, Россия никак не может согласиться с уходом Киева из российской зоны влияния.

Помнится, еще при первой «цветной революции» в Украине, некоторые политологи, с нескрываемым пессимизмом комментируя эти события, не раз писали, что Украину и Беларусь надо оставить России, якобы этим трем славянским республикам быть вместе велено самим Господом Богом. Но дальнейшие события показали, что все же Господь Бог уготовил совсем иные перспективы для этих стран – трех славянских сестриц…

В настоящее время, если достаточно внимательно посмотреть на архитектуру «российского геополитического зонтика», сразу в глаза бросается одна весьма интересная деталь: если не считать Беларусь и Армению, российские геополитические амбиции в основном базируются на странах Центральной Азии.

Да, простые россияне, в принципе, могут не замечать это обстоятельство, но сказать, что оно неведомо опытным и маститым российским политологам, это было бы явным искажением реальности.

Вдобавок, если вспомнить, что даже во внутренней структуре современной Российской Федерации тюркские и мусульманские факторы играют не малую роль, тогда придется согласиться еще с одним важным выводом: тюркско-славянский союз также есть веление, если не Господа Бога, то времени, в котором мы проживаем…

Но, к большому сожалению, современные российские политики и дипломаты, даже довольно информированные и грамотные политологи и аналитики вовсе не склонны принимать такую простую истину, абсолютно не думая об одной детали: что же будет с российскими геополитическими амбициями, если в один прекрасный день страны Центральной Азии начнут искать для себя другую крышу или решатся в дальнейшем вообще обходиться без политической крыши? Мы, например, лично уверены, что этот день когда — нибудь точно наступит: в мире почти не осталось тоталитарных государств. К сожалению, на политической арене еще маячат авторитарные государства, но и они рано или поздно будут заменены современными демократическими государствами.

Однако современные россияне, вместо того чтобы прислушаться к законам логики и выводам исторического развития, продолжают строить какие-то розовые планы: якобы с В. Путиным Российская Федерация продолжит развиваться и процветать, и самое главное, расширяться!..

Да, возможно, даже не исключено, что они частично правы. Да, возможно, что еще на 16 или 20 лет Россия продолжит пугать и настораживать свое близкое и даже дальнее окружение. А потом, да, именно, что потом–то будет?

Что же дадут России и ее простым гражданам эти ненасытные генералы, с двумерным географическим мышлением, амбициозные политики и дипломаты- великодержавники? Об этом в этой стране хоть кто-то думает или нет?

Поэтому вновь и вновь возникает резонный вопрос: Кому должны доверять россияне? Своим генералам или молодым оппозиционерам, которых они называют иностранными агентам